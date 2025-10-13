El equipo femenino de vóley de Napenay se consagró campeón en Las Breñas

563421512_122244804632167010_623112873791369292_n (1)

El equipo femenino de vóley de Napenay obtuvo el campeonato de la categoría A2 en el torneo disputado recientemente en la ciudad de Las Breñas, destacándose por su desempeño, compromiso y trabajo en equipo.

El intendente Javier Ayala expresó sus felicitaciones a las jugadoras por este importante logro deportivo que llena de orgullo a toda la comunidad. “Este triunfo refleja el esfuerzo, la dedicación y el espíritu de superación de nuestras deportistas, que son un ejemplo para los jóvenes de Napenay”, señaló el jefe comunal.

Desde la Municipalidad de Napenay remarcaron el valor del deporte como herramienta de integración, crecimiento personal y fortalecimiento comunitario, reafirmando el compromiso de la gestión con el apoyo a las actividades deportivas locales.

