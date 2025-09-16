Más de 300 jóvenes accedieron a la SUBE Estudiantil en Sáenz Peña

182331w850h576c.jpg

Durante la jornada del lunes, se realizó un operativo de entrega de tarjetas SUBE para estudiantes de colegios secundarios de la ciudad. El mismo fue coordinado de forma conjunta entre el municipio, la Regional Educativa y la Subsecretaría de Transporte de la provincia.

Al finalizar la jornada, más de 300 alumnos pudieron acceder a la SUBE Estudiantil. El operativo tuvo lugar en dos colegios, por la mañana en la EET N°23 Gregoria Matorras de San Martín y, por la tarde, en la EET N°22 Teniente Benjamín Matienzo. Además, alumnos de otras instituciones pudieron acercarse para obtener la SUBE.

Operativo SUBE en Sáenz Peña.

En la oportunidad, el intendente de la ciudad, Bruno Cipolini, destacó la posibilidad de acercar el trámite a los chicos para que conozcan los beneficios de poder obtener la SUBE Estudiantil, al tiempo que también conozcan los ramales y recorridos del Transporte Municipal SPBus.

El próximo martes 23 de septiembre se realizará un nuevo operativo, por la mañana, en la EES N°174 República de Honduras, a partir de las 8:30, y por la tarde, en la EEP N°789 Marta Hanacek de Lagraña, a partir de las 14:30.

Operativo SUBE en Sáenz Peña.

Vale aclarar que la SUBE Estudiantil está destinada a alumnos de todos los niveles educativos (primario, secundario, universitario-terciario) y los interesados pueden tramitarla de lunes a viernes, de 7:30 a 14 horas. 

Para ello, deben concurrir con certificado de alumno regular, DNI físico y la presencia del alumno para realizar la foto. Con la SUBE estudiantil el estudiante accede a 40 boletos gratuitos de forma mensual.

