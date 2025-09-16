Karina Milei pidió levantar la cautelar que impedía difundir sus audios

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentó un escrito ante el juez federal Patricio Maraniello para solicitar el levantamiento de la medida cautelar que prohibía a periodistas y medios de comunicación difundir audios atribuidos a su persona.

En su presentación, Milei reiteró que las grabaciones fueron obtenidas de manera irregular, pero aclaró que «la medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer varios operadores».

En el escrito, al que accedió TN, Milei sostuvo que los audios «fueron obtenidos ilegalmente, manipulados y editados con la finalidad de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia».

Al mismo tiempo, advirtió que «la libertad de prensa no puede convertirse en un escudo para campañas de manipulación de la opinión pública ni para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente». Y agregó: «Eso no es libertad de prensa, eso es un atentado contra la democracia y sus valores más básicos».

La funcionaria indicó además que la cautelar perdió sentido: «Entiendo que la propia medida ha devenido abstracta, ya que los audios fueron reproducidos en medios extranjeros y su contenido no afecta ni mi seguridad, ni la de terceros, ni la seguridad nacional».

Cabe recordar que, el 1 de septiembre, el juez Maraniello había ordenado la prohibición de difundir los audios de Karina Milei, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Según la presentación oficial, se trataba de «una operación de inteligencia ilegal» destinada a alterar la opinión pública en plena campaña electoral.

La denuncia planteó la existencia de una maniobra organizada que habría incluido espionaje clandestino, edición de grabaciones y su difusión con fines políticos, incluso con la sospecha de que algunos registros podrían haberse realizado dentro de la Casa Rosada.