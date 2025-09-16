Detienen a un hombre con cocaína y marihuana en la plaza Manuel Marín

Efectivos de la División Operaciones Metropolitana de la Dirección General de Consumos Problemáticos detuvieron este martes al mediodía a un hombre de 49 años que tenía envoltorios de cocaína y marihuana en su poder.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12.45 en la plaza Manuel Marín, ubicada en calles Falucho y Donovan (coordenadas -27.462484, -59.004891), a pedido de la Comisaría Sexta Metropolitana.

Según informó la policía, personal del servicio externo de esa dependencia demoró a un hombre que llevaba una bolsa blanca. Al identificarlo como Luis Esteban González, de 49 años, changarín y domiciliado en el barrio Villa Río Negro, se le efectuó una requisa en la que se halló:

4 envoltorios de polietileno verde agua con una sustancia blanquecina (0,4 gramos), que dio positivo para cocaína .

27 envoltorios de polietileno negro con una sustancia vegetal verde amarronada (35 gramos), positiva para marihuana .

Una balanza de precisión, una bolsa tipo ziploc y $1.500 en efectivo.

Las pruebas de campo confirmaron la presencia de estupefacientes. Se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Antidrogas Nº 2, a cargo de la doctora María Ángeles Benítez, quien ordenó el secuestro de las sustancias, el dinero y los elementos hallados, y dispuso la aprehensión de González en la causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

El operativo fue supervisado por la Subcomisaría Jonathan Zanier y contó con la actuación del oficial ayudante Alexis Braian Acosta, de la División Operaciones Metropolitana.