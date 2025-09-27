For Ever cayó ante el descendido Talleres y dejó pasar una gran chance

For Ever jugó muy mal y dejó pasar una gran chance para asegurar la clasificación al caer por 1 a 0 ante el descendido Talleres en Remedios de Escalada (provincia de Buenos Aires), en juego de la 33ª y penúltima fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol. El gol lo hizo Matías Flores (9PT).

Con la derrota, el elenco chaqueño quedó en el sexto lugar (al Reducido clasifican del segundo al octavo) y ahora deberá ganarle como local a Morón (el domingo a las 15.30) o empatar y esperar otros resultados para poder clasificar.

El «negro» dependía de sí mismo incluso para terminar como mínimo en el quinto lugar del grupo, lo que le iba a permitir jugar de local y con ventaja deportiva el primer cruce del Reducido, pero la sorprendente caída de en Escalada lo complicó.

Las posiciones hoy: Gimnasia de Mendoza (un partido menos) 59; Estudiantes de Caseros 58; Estudiantes de Río Cuarto (un partido menos) 56; Gimnasia de Jujuy 54; Morón (un partido menos) 54; For Ever 52; Agropecuario 51; Temperley (un partido menos) 51; Chacarita (un partido menos) 48.

EL PARTIDO

De arranque fue más Talleres, que se adaptó mejor a un campo pesado y con lluvias. El equipo de Vivaldo presionó alto y desde un lateral sacó rápidas ventajas: fue a los 9’ cuando Rodríguez la mandó al área, ganó de arriba Sánchez y por atrás de todos Matías Flores anticipó a Rosales y de cabeza puso la pelota contra al palo izquierdo para el 1-0.

A For Ever le costó reaccionar, a tal punto que no pateó al arco en toda la etapa. Pancaldo sostuvo el 11 que jugó bien ante Estudiantes de Río Cuarto (con el cambio obligado de Fernández por Luque), pero el equipo estuvo lejos de repetir actuación: fue inconexo en mitad de cancha y tuvo valores individuales muy bajos.

Talleres volvió a estar cerca del gol con otro lateral que Flores remató y obligó a una tapada de Canuto.

En el complemento, Talleres esperó más atrás y se cerró para contragolpear. Y For Ever nunca tuvo ideas como para perforar la doble línea de cuatro rival, a pesar de que Pancaldo liberó un defensor y quedó marcando con tres atrás. El DT mandó a la cancha a Cañete, Guerra y Seratto y más tarde Obregón y Amarilla, pero nada cambió y por momentos fue exasperante la apatía y la falta de ritmo del equipo. Un tiro de Cañete de media distancia que tapó Tello fue la única aproximación del «negro». Sobre el final, el ingresado Muñoz tuvo el segundo, pero hubo una gran respuesta de Canuto y la pelota luego dio en el palo.

Fue derrota justa de For Ever, que mostró una floja versión ante un equipo que ya había perdido la categoría y ahora deberá dar la talla ante Morón para llegar al Reducido.

SÍNTESIS

TALLERES RE 1: Damián Tello; Luciano Sánchez, Abel Masuero, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Maximiliano Rodríguez, Sebastián Gallardo, Nelson Acevedo, Matías Flores; Camilo Viganoni y Leonel Barrios. DT: Jorge Vivaldo.

FOR EVER 0: Gastón Canuto; Mauricio Rosales, David Valdez, Mathias Silvera, Ramiro Fernández; Santiago Valenzuela, Santiago Úbeda, Maximiliano Romero, Joaquín Mateo; Leonardo Marinucci y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

GOL: 9PT Matías Flores (T).

CAMBIOS: 16ST Robertino Seratto por R. Fernández (FE), Brian Guerra por S. Valenzuela (FE) y Gonzalo Cañete por J. Mateo (FE); 21ST Mateo Muñoz por C. Viganoni (T); 25ST Brandon Obregón por S. Úbeda (FE); 27ST Jesús Amarilla por L. Marinucci (FE); 33ST Gabriel Rocha por M. Flores (T); 42ST Norberto Palmieri por L. Barrios (T) y Facundo Rodríguez por N. Acevedo (T)

ÁRBITRO: Carlos Córdoba. Asistentes: Nahuel Rasullo y Malvina Schiell. CUARTO ÁRBITRO: Kevin Alegre. ESTADIO: Pablo Comelli, de Talleres.