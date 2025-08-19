El Sauzalito inauguró la 19ª Edición de la Copa Tres Fronteras

La localidad de El Sauzalito volvió a convertirse en el epicentro deportivo y cultural del Impenetrable chaqueño con el inicio de la 19ª Edición de la Copa Tres Fronteras, el torneo de fútbol más importante de la región que reúne a delegaciones provenientes de Chaco, Salta y Formosa.

La apertura oficial se realizó este fin de semana en un marco festivo, con la presencia del intendente Jorge Monzón, autoridades locales, dirigentes deportivos y vecinos que acompañaron la llegada de los equipos participantes. La ceremonia marcó el inicio de una competencia que, con casi dos décadas de historia, trasciende lo deportivo para convertirse en un verdadero espacio de integración regional.

La Copa Tres Fronteras se ha consolidado a lo largo de los años como una instancia que fomenta el deporte, la convivencia y el intercambio cultural entre comunidades. Además de los partidos, el evento genera un importante movimiento social y económico en la localidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad regional.

Desde la municipalidad destacaron que el apoyo institucional resulta fundamental para que la competencia siga creciendo y consolidándose.

“Este torneo es más que un campeonato: es una fiesta que nos une, que acerca a los pueblos y que refleja la pasión de nuestra gente por el deporte”, expresó el intendente Jorge Monzón durante la apertura.

Con una masiva participación de vecinos y visitantes, la Copa Tres Fronteras ya comenzó a desplegar su calendario de encuentros, prometiendo jornadas de fútbol vibrante, camaradería y celebración popular.