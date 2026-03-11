El MUBA inaugura “Con el fulgor del paisaje en las manos” de Tere Capurro

Este viernes 13 de marzo a las 20:30, el Museo de Bellas Artes René Brusau – MUBA (Marcelo T. de Alvear y Mitre), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, abrirá su temporada 2026 con la inauguración de la muestra “Con el fulgor del paisaje en las manos”, una exposición individual de la destacada artista chaqueña Tere Capurro. La entrada es libre y gratuita.

En esta muestra, Capurro —arquitecta de formación y referente de la cerámica contemporánea— presenta una serie de obras que exploran el paisaje chaqueño desde una abstracción orgánica.

A través de formas, texturas y estructuras escultóricas, transforma la arcilla en territorio vivo: superficies que evocan la corteza del monte, curvas que recuerdan el fluir de los ríos y cavidades donde la luz encuentra refugio. Su obra no busca representar la naturaleza, sino encarnar sus procesos, construyendo una abstracción orgánica que dialoga con la memoria del suelo y la fuerza del paisaje.

Con una trayectoria consolidada en bienales y simposios nacionales e internacionales, Capurro propone en esta exhibición un diálogo poético entre la estructura escultórica y la fuerza de la naturaleza.

La muestra cuenta con la curaduría de Gustavo Insaurralde y se expondrá en la Sala 1 del Museo. Podrá visitarse de martes a sábado, de 9 a 12 hs y de 17 a 20 hs.