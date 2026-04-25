Capitán Solari refuerza tareas de mantenimiento y mejora de espacios públicos

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La Municipalidad de Capitán Solari informó que continúa llevando adelante trabajos destinados a optimizar recursos y mejorar los espacios físicos de la localidad, con el objetivo de fortalecer tanto el funcionamiento interno como la calidad de vida de los vecinos.

A través de una publicación oficial, destacaron la importancia de sostener el orden y la limpieza como pilares fundamentales para el desarrollo comunitario. En ese sentido, remarcaron que estas acciones no solo impactan en el ámbito laboral municipal, sino también en la construcción de un entorno “más agradable, organizado y digno para vivir”.

Desde el municipio convocaron además a la comunidad a acompañar estas iniciativas y a seguir trabajando de manera conjunta. “Sigamos avanzando juntos”, expresaron, apelando al compromiso colectivo para consolidar mejoras en la localidad.

Internacionales

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