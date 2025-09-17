Margarita Belén celebra la Semana de la Movilidad Sustentable con actividades para promover hábitos saludables

En el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, la Municipalidad de Margarita Belén, a través de su Área de Ambiente, se sumó a la campaña que se conmemora a nivel mundial del 16 al 22 de septiembre, con el objetivo de fomentar prácticas de transporte amigables con el ambiente y la salud de la comunidad.

La propuesta, que se realiza en distintas ciudades del país y cuenta con el respaldo de la Ley N°1499 de la Legislatura provincial, busca concientizar sobre la importancia de reducir la dependencia de los vehículos motorizados y promover alternativas de desplazamiento que cuiden el entorno natural.

Caminar y pedalear: una apuesta por el ambiente y la salud

Desde el municipio remarcaron que la bicicleta y la caminata son dos de las mejores opciones para quienes deseen contribuir al cuidado del medio ambiente y, al mismo tiempo, incorporar hábitos de vida saludables.

“Son prácticas que no solo ayudan a disminuir las emisiones contaminantes, sino que también mejoran la calidad de vida de las personas, fomentando la actividad física y el aprovechamiento del espacio público”, destacaron desde el Área de Ambiente.

Un compromiso local con el desarrollo sostenible

El intendente Javier Martínez subrayó que Margarita Belén continúa impulsando acciones para consolidar un modelo de desarrollo sustentable, en el que las políticas ambientales ocupen un lugar central.

En ese sentido, recordó que la adhesión a la Semana de la Movilidad Sustentable se enmarca en una serie de programas municipales orientados a la educación ambiental, la reducción de residuos y la creación de espacios públicos accesibles y verdes.

Conciencia y participación comunitaria

Las autoridades invitaron a todos los vecinos a sumarse con pequeños gestos cotidianos, como dejar el auto en casa para realizar trámites o moverse en bicicleta para ir al trabajo o a la escuela.

“Cada acción individual, por pequeña que parezca, contribuye a un objetivo común: un ambiente más limpio y una comunidad más saludable”, remarcaron desde el municipio.

La Semana de la Movilidad Sustentable, que cada año crece en alcance y participación, se presenta así como una oportunidad para repensar la forma en que nos trasladamos, y para reforzar el compromiso de Margarita Belén con un futuro más verde y equilibrado para todos sus habitantes.