Margarita Belén brindó asistencia a Colonia Benítez tras el temporal

574322276_1239570664856884_1064493002661314635_n

El intendente Javier Martínez, junto al secretario de Servicios Públicos y un equipo de trabajadores municipales, se trasladó a la vecina localidad de Colonia Benítez para colaborar con las tareas de asistencia y recuperación tras el fuerte temporal que afectó a la comunidad días atrás.

La comitiva llevó equipamiento y personal del Municipio para apoyar al intendente Sergio Phipps y a los vecinos de Colonia Benítez, en una acción conjunta que refuerza los lazos de solidaridad entre ambas localidades.

Martínez destacó que Margarita Belén y Colonia Benítez comparten un origen común dentro del Departamento 1° de Mayo, hermanadas históricamente en la figura de Félix Amadeo Benítez, fundador de la zona hacia 1890.

“Hoy más unidos que nunca, con la solidaridad y la empatía como valores en la adversidad”, expresó el jefe comunal, quien remarcó la importancia de trabajar en equipo ante las emergencias climáticas y acompañar a las comunidades afectadas.

Más Noticias

572136049_18325582747243095_1613482282191787079_n

Fontana celebró la Fiesta de las Familias en el Centro de Desarrollo Infantil

572902882_1256887519812077_5886258074786949397_n

Comenzó en Castelli el Taller de Reciclaje Textil, una propuesta para potenciar la creatividad y el trabajo emprendedor

573858349_1278040354336643_6049829761310999990_n

Charata celebró la presentación del libro “Dele, dele, vos podés” de la profesora Pinky Pierrot

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-03 at 07.59.58

Con más tecnología, SECHEEP mejora el sistema de toma de lectura de medidores de electricidad

574322276_1239570664856884_1064493002661314635_n

Margarita Belén brindó asistencia a Colonia Benítez tras el temporal

434779w790h915c.jpg

Chaqueños se destacan en instancias nacionales de olimpiadas científicas

572136049_18325582747243095_1613482282191787079_n

Fontana celebró la Fiesta de las Familias en el Centro de Desarrollo Infantil

572902882_1256887519812077_5886258074786949397_n

Comenzó en Castelli el Taller de Reciclaje Textil, una propuesta para potenciar la creatividad y el trabajo emprendedor