Margarita Belén brindó asistencia a Colonia Benítez tras el temporal

El intendente Javier Martínez, junto al secretario de Servicios Públicos y un equipo de trabajadores municipales, se trasladó a la vecina localidad de Colonia Benítez para colaborar con las tareas de asistencia y recuperación tras el fuerte temporal que afectó a la comunidad días atrás.

La comitiva llevó equipamiento y personal del Municipio para apoyar al intendente Sergio Phipps y a los vecinos de Colonia Benítez, en una acción conjunta que refuerza los lazos de solidaridad entre ambas localidades.

Martínez destacó que Margarita Belén y Colonia Benítez comparten un origen común dentro del Departamento 1° de Mayo, hermanadas históricamente en la figura de Félix Amadeo Benítez, fundador de la zona hacia 1890.

“Hoy más unidos que nunca, con la solidaridad y la empatía como valores en la adversidad”, expresó el jefe comunal, quien remarcó la importancia de trabajar en equipo ante las emergencias climáticas y acompañar a las comunidades afectadas.