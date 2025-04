Marcelo Barrios: “En 16 meses hicimos lo que en 16 años no pudieron o no quisieron hacer”

Marcelo Barrios, candidato a diputado provincial por el frente Chaco Puede + La Libertad Avanza, dialogó con medios radiales y dejó definiciones políticas contundentes en el marco de la campaña electoral legislativa. Acompañando al gobernador Leandro Zdero en sus recorridas por el interior chaqueño, Barrios destacó el fuerte componente territorial de la lista oficialista y realizó una crítica sin filtro a la gestión anterior.

“El gobernador es incansable, marca el ritmo de la campaña con su presencia permanente en cada rincón del Chaco. Nosotros, los que integramos esta lista, nos sentimos identificados con ese compromiso. Tenemos trabajo territorial, responsabilidad y una fuerte vocación de servicio”, aseguró.

Taco Pozo, un símbolo del olvido

Uno de los puntos altos de su recorrida fue la visita a Taco Pozo, localidad ubicada en el extremo noroeste chaqueño. “Taco Pozo es un ícono de la provincia. Es la nariz del caballo, el punto más lejano del Chaco, y está totalmente abandonado”, señaló. Recordó haber visitado la localidad hace más de 20 años y lamentó que, pese al tiempo transcurrido y a los millones que pasaron por el municipio, el desarrollo nunca llegó a los vecinos.

“Hay pastizales, calles destruidas, un municipio ausente. Los vecinos están cansados, pero no resignados. Tienen esperanza en este cambio que comenzó con Zdero y que se tiene que consolidar también en Taco Pozo con un nuevo gobierno municipal en 2027”, remarcó.

Barrios criticó duramente al actual intendente, investigado por la Justicia, y acusó al oficialismo anterior de enriquecerse junto a sectores piqueteros mientras las comunidades seguían en la pobreza. “Durante 16 años gobernaron para ellos y para los piqueteros, no para el pueblo. Las obras, las viviendas, las tierras, los alimentos: todo iba para los movimientos aliados al poder. El pueblo quedaba afuera”, disparó.

Un modelo en marcha

Barrios sostuvo que el actual gobierno provincial logró, en apenas 16 meses, ordenar la provincia en áreas clave como seguridad, salud y educación. “Se sacaron los piqueteros de las calles, se recuperó el sistema educativo para los docentes y se puso a la salud pública al servicio de los chaqueños. Hoy el avión sanitario lleva atención médica, no paseos familiares”, ejemplificó.

Además, destacó cómo el orden institucional permitió que emprendimientos privados comiencen a crecer en un contexto de mayor previsibilidad. “En Colonia Benítez, una empresa de encomiendas nos contó que antes no sabían si podían llegar a destino por los piquetes. Hoy están generando empleo gracias a que la provincia está ordenada”, relató.

Una elección clave

Barrios consideró que la elección del 11 de mayo será decisiva para el futuro del Chaco. “La gente sabe que lo que está en juego es si seguimos consolidando este modelo o volvemos al pasado. Capitanich y Gustavo Martínez no tienen nada nuevo para ofrecer. La gente ya no les cree. Capitanich ni siquiera vive en el Chaco”, aseguró.

Finalmente, sostuvo que el oficialismo anterior ofrece una “estafa electoral” con listas encabezadas por figuras que, según él, no asumirán sus bancas. “La gente no es tonta. Hoy quieren legisladores comprometidos, que estén en territorio, que voten las leyes necesarias y que trabajen por la gente, no por intereses partidarios”, cerró.