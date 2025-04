Mal paso de For Ever en Carlos Casares, Perdió contra Agropecuario

El «negro», que podría salir de la zona de Reducido esta fecha, recibirá la próxima jornada a San Telmo en el «gigante» de la avenida.

EL PARTIDO

Arranque fructífero para Agropecuario que al minuto se puso en ventaja gracias al gol de Rodrigo Mosqueira que recibió por derecha, se sacó de encima la marca de Fernández y definió al ángulo de Caprio que nada pudo hacer para evitar el 1 a 0.

El partido cambio desde lo planeado y For Ever tuvo que romper su línea de cinco para ir a buscar unos metros más adelante la pelota que la manejaba sin inconvenientes ni apuros el equipo «sojero».

Pasados los quince minutos de la primera parte, se vio lo mejor del equipo de Pancaldo, con presión alta y en bloque que le permitió tener dos situaciones claras; la primera con Romero corrigiendo desde el suelo un remate que terminó dando en el palo de Salort y luego un remate de Marinucci que se fue apenas desviado.

Esa primera parte se jugó al ritmo de Agropecuario que enfrió el partido lo más que puedo.

En el comienzo de la segunda parte, dos golpes duros para el equipo chaqueño en tres minutos; primero la expulsión de Matías Ferrari por doble amarilla y de la infracción que cometió el segundo gol para Agropecuario que lo consiguió el ex For Ever, Milton Leyendeker.

Con lo poco que propuso el equipo de Pancaldo y la diferencia a favor que tenían los locales, el partido ya se dio por definido.

El «Negro» ni con los cinco cambios entró en ritmo de partido y volvió a repetir una actuación flojísima como hace días atrás en Mendoza.

Ahora For Ever deberá esperar al término de la fecha para saber si sigue en zona de Reducido, lo cual es muy difícil que suceda, y en el siguiente fin de semana recibirá la visita de San Telmo en el «Juan Alberto García».

Marcos Daniel Acosta

Síntesis

AGROPECUARIO (2)

Germán Salort.

Milton Leyendeker

Juan Sills

Pablo Molina.

Renso Ruiz Díaz

Braian Aranda

Damián Lemos

Milton Ramos.

Rodrigo Mosqueira

Alejandro Gagliardi

Brian Blando.

DT: Adrián Adrover

FOR EVER (0)

Nicolás Caprio.

Mauricio Rosales

Maximiliano Romero

Alan Luque

Mathias Silvera

Ramiro Fernández.

Leonardo Marinucci

Santiago Úbeda

Matías Ferrari

Robertino Seratto.

Matías Romero.

DT: Ricardo Pancaldo

Goles: 1PT Rodrigo Mosqueira (A). 4ST Milton Leyendeker (A).

Incidencia: 3ST Expulsado Matías Ferrari (FE).

Cambios: ST Mateo Díaz Chávez por Luque (FE). 9ST Franco Perinciolo por Seratto (FE). 15ST Santiago Valenzuela por Úbeda (FE). 15ST Brian Guerra por Marinucci (FE). 15ST Brandon Obregón por Fernández (FE). 23ST Fernando Miranda por Ruiz Díaz (A). 23ST Nicolás Sánchez por Aranda (A). 23ST Franco Coronel por Gagliardi (A). 33ST Enzo Silcan por Ramos (A). 36ST Eduardo Melo por Blando (A).

Árbitro: Lucas Cavallero. Asistentes: Nicolás Bravo y Laureano Leiva. Cuarto árbitro: Bruno Bocca.

Estadio: «Ofelia Rosenzuaig», de Agropecuario.