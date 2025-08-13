Pre – Federal 2025: Regatas continúa fortaleciendo la zona pintada; llegó Maglier y volvió Hoferek

Ambos jugadores vienen de jugar en Hindú el último semestre. De esta manera, los dirigidos por Milton Jovanovich presentarán un equipo largo, intenso y con muy interesantes nombres en todas las posiciones.

De cara al arranque del provincial Pre – Federal 2025, Regatas Resistencia continúa trabajando en la pretemporada y en las últimas horas confirmó a su equipo de Primera la llegada del pivote de jerarquía Brian Maglier y el regreso de otro muy buen jugador como Federico Hoferek.

De esta manera, con estos últimos nombres, recordando que hace pocos días confirmó otro regreso como el de Bruno Galassi, también para plasmar su juego en la zona pintada. Vale recordar que Regatas cuenta con un equipo largo, intenso y completo, con nombres como el de Carlos Banegas, Fernando Margosa, Alexis García, Fabricio Djurjevic, Juan Johnston y Gonzalo García, entro de un equipo de alto nivel, que hacen que sin dudas los dirigidos por Milton Jovanovich prometan ser uno de los animadores del certamen provincial de Primera.

Regatas Resistencia, en este Pre – Federal 2025 debutará el próximo viernes 15 ante su par de Social de Las Breñas, en lo que será un juego correspondiente al grupo “A”. También conforman este grupo Don Bosco (Resistencia) Acción (Sáenz Peña), Cultural (Santa Silvina), Hércules (Charata) y Social (Las Breñas).

“Siento que puedo aportar”

Con respecto al debut en el Pre – Federal 2025 de Primera, una de las piezas de jerarquía que se sumó fue Braian Maglier, afirmando que “las expectativas son buenas, porque es un grupo que viene trabajando unto hace mucho tiempo y siento que puedo aportar desde mi lado y acoplarme rápido al estilo de juego de Regatas”.

“Me siento con la madurez necesaria para afrontar este nuevo desafío”

Por su parte, Federico Hoferek, de 27 años, que mide 1,95 metros y se desempeña en la posición de la – pivote, se mostró “muy feliz de volver al club en el que me formé como jugador y como persona, para ser parte de este nuevo proyecto, remarcando, “con Mauro La Regina y Dimas Segovia compartí equipo desde muy chico, y hoy que estén al frente de la dirigencia, hizo que todo sea mucho más fácil para mi regreso al club”.

Continuando, “ahora me toca a mí ser el mayor y me siento con la madurez necesaria para afrontar este nuevo desafío. Además, con mis compañeros ya tuve la oportunidad de compartir cancha en distintos procesos en Regatas, así que sé que el grupo humano va a ser excelente, remarcando un aspecto clave, “será la primera vez que comparta equipo con mi hermano. Después de enfrentarnos esta temporada, ahora nos tocará jugar juntos y eso tiene un valor especial”, finalizó.