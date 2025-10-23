Lula da Silva confirmó que buscará la reelección en Brasil

images (4)

Luiz Inacio Lula da Silva confirmó este jueves que irá por su reelección como presidente de Brasil.

Con Jair Bolsonaro condenado a 27 años por golpismo y a solo cuatro días de cumplir 80 años, el presidente brasileño aseguró que buscará su cuarto mandato en las elecciones generales del 4 de octubre de 2026.

En medio de una dura disputa con Donald Trump por las sanciones arancelarias aplicadas contra Brasil, Lula da Silva dijo que está «preparado» para gobernar otros cuatro años. De ser reelegido, dejaría el poder con 85 años.

«Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil. Mi mandato termina a finales de 2026, pero estoy preparado para disputar otras elecciones», afirmó en Yakarta durante una rueda de prensa conjunta con su par de Indonesia, Prabowo Subianto.
Lula, de visita oficial en ese país asiático, cumplirá 80 años el lunes próximo.

Más Noticias

183791w850h510c.webp

Denuncian la desaparición de Lourdes de Bandana: sufría violencia de género

183772w850h487c.jpg

El Gobierno adelantó que bajará el impuesto a las Ganancias

183727w850h567c.webp

Argentina recibirá USD 500 millones para mejorar la atención sanitaria del PAMI

Te pueden interesar

Secuencia 02.01_08_50_08.Imagen fija005

La lista 503 cerró su campaña con un llamado a “seguir transformando el Chaco”

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.10.00

Claudia Panzardi y Eduardo Aguilar cerraron la campaña de “Vamos Chaco” con un llamado al equilibrio político

179627w850h478c.png

El piquetero Juan Carlos Rolón seguirá preso por lavado de activos

images (4)

Lula da Silva confirmó que buscará la reelección en Brasil

568620132_18089993947859224_4047339988624936119_n

El Municipio de El Palmar prioriza el arreglo de calles y desagües para mejorar la infraestructura urbana