El Municipio de El Palmar prioriza el arreglo de calles y desagües para mejorar la infraestructura urbana

568620132_18089993947859224_4047339988624936119_n

La Intendencia a cargo de Ariel Lovey continúa con los trabajos de arreglo de calles y mantenimiento de desagües, una acción prioritaria para garantizar un entorno más seguro, accesible y funcional para todos los vecinos de El Palmar.

Desde el Municipio destacaron que estas obras son fundamentales no solo para mejorar la movilidad y conectividad entre los distintos sectores de la localidad, sino también para prevenir anegamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

Un sistema de desagüe eficiente permite canalizar correctamente el agua pluvial, evitando daños en viviendas y espacios públicos. A su vez, el mantenimiento de las calles facilita el acceso a servicios esenciales como hospitales, escuelas y comercios, fortaleciendo así la calidad de vida de la comunidad.

Estas acciones forman parte del plan integral de infraestructura urbana que impulsa la gestión del intendente Ariel Lovey, orientado al desarrollo ordenado y sostenible de El Palmar.

Más Noticias

550517978_2529465027422354_333963517079890010_n

El Municipio de Pampa del Infierno continúa con obras y acciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos

568491858_1143875177846250_6563730045193782841_n

El Municipio de Margarita Belén entregó anteojos recetados a una vecina de Costa Iné

WhatsApp Image 2025-10-23 at 17.58.18

SAMEEP inició las conexiones domiciliarias en el Barrio Independencia De Fontana

Te pueden interesar

Secuencia 02.01_08_50_08.Imagen fija005

La lista 503 cerró su campaña con un llamado a “seguir transformando el Chaco”

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.10.00

Claudia Panzardi y Eduardo Aguilar cerraron la campaña de “Vamos Chaco” con un llamado al equilibrio político

179627w850h478c.png

El piquetero Juan Carlos Rolón seguirá preso por lavado de activos

images (4)

Lula da Silva confirmó que buscará la reelección en Brasil

568620132_18089993947859224_4047339988624936119_n

El Municipio de El Palmar prioriza el arreglo de calles y desagües para mejorar la infraestructura urbana