El Municipio de El Palmar prioriza el arreglo de calles y desagües para mejorar la infraestructura urbana

La Intendencia a cargo de Ariel Lovey continúa con los trabajos de arreglo de calles y mantenimiento de desagües, una acción prioritaria para garantizar un entorno más seguro, accesible y funcional para todos los vecinos de El Palmar.

Desde el Municipio destacaron que estas obras son fundamentales no solo para mejorar la movilidad y conectividad entre los distintos sectores de la localidad, sino también para prevenir anegamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

Un sistema de desagüe eficiente permite canalizar correctamente el agua pluvial, evitando daños en viviendas y espacios públicos. A su vez, el mantenimiento de las calles facilita el acceso a servicios esenciales como hospitales, escuelas y comercios, fortaleciendo así la calidad de vida de la comunidad.

Estas acciones forman parte del plan integral de infraestructura urbana que impulsa la gestión del intendente Ariel Lovey, orientado al desarrollo ordenado y sostenible de El Palmar.