INSSSEP presentará este viernes su nuevo Programa de Salud Cardiovascular

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) presentará este viernes 27 de febrero su nuevo Programa de Salud Cardiovascular, una iniciativa que propone un abordaje integral orientado a la prevención primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares (ECV) entre sus más de 288.000 afiliados en la provincia del Chaco.

La propuesta introduce un cambio de enfoque en el modelo de atención vigente, incorporando criterios científicos, seguimiento clínico sistemático y la intervención de un equipo multidisciplinario. El objetivo es mejorar los resultados en salud mediante el control efectivo de los factores de riesgo y la evaluación periódica de la evolución de los pacientes.

El presidente del organismo, Rafael Meneses, explicó que el análisis del plan anterior permitió detectar limitaciones en el monitoreo de los afiliados. Según señaló, el esquema previo estaba centrado casi exclusivamente en la entrega de medicamentos sin instancias adecuadas de control o evaluación clínica.

“Un plan de salud va más allá de la provisión de fármacos. El objetivo ahora es medir el impacto real en los pacientes, conocer su evolución y reducir los eventos cardiovasculares”, afirmó.

En línea con recomendaciones de organismos internacionales, el nuevo programa buscará intervenir sobre factores de riesgo modificables como la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y la diabetes. Desde el INSSSEP destacaron que hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse mediante estrategias de control y promoción de hábitos saludables.

El Plan Cardio contará con la participación de cardiólogos, médicos clínicos, nutricionistas y especialistas en actividad física. El equipo estará a cargo de realizar evaluaciones iniciales, indicar estudios complementarios cuando corresponda —como electrocardiogramas o ecocardiogramas—, diseñar planes alimentarios personalizados y establecer rutinas de ejercicio supervisado.

Asimismo, el programa continuará garantizando la cobertura de medicamentos cardiovasculares esenciales, entre ellos estatinas, antihipertensivos, antiagregantes y betabloqueantes, aunque con controles más estrictos para evitar situaciones de polifarmacia inapropiada.

Durante la revisión del plan anterior, el organismo detectó casos de afiliados que retiraban hasta 14 cajas mensuales del mismo principio activo sin supervisión médica, lo que implicaba riesgos de interacciones y efectos adversos, además de un gasto estimado en 1.300 millones de pesos mensuales en un grupo reducido de pacientes sin seguimiento clínico.

Con la implementación del nuevo Programa de Salud Cardiovascular, el INSSSEP busca optimizar recursos, reducir la carga asistencial y mejorar la sobrevida y la calidad de vida de las personas con riesgo o enfermedad cardiovascular en el sistema.