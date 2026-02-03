Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027: días, horarios y sedes de todos los partidos
La organización del Mundial de Rugby 2027 que se jugará en Australia reveló este lunes el programa de partidos del certamen que tendrá a Los Pumas como uno de sus cabezas de serie.
Tras el sorteo realizado en diciembre pasado el seleccionado nacional ya sabía que compartiría el Grupo C con Fiji, Canadá y España, pero ahora conoce los días, horarios y sedes de esos encuentros.
Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027
- Lunes 4 de octubre, Los Pumas vs Canadá, 5:45 ARG / 18:45 AUS, Brisbane Stadium (Brisbane)
- Domingo 10 de octubre, Los Pumas vs España, 1:15 ARG / 15:15 AUS, Docklands Stadium (Melbourne)
- Viernes 15 de octubre, Los Pumas vs Fiji, 23:45 ARG / 13:15 AUS (del sábado 16 de octubre), Adelaide Oval (Adelaida)
En caso de finalizar en el primer lugar del Grupo C el equipo argentino jugará en octavos de final el sábado 23 a las 015 frente a uno de los mejores terceros clasificados. Si clasifica segundo jugará el domibgo 24 en el mismo horario y siempre.en Sidney.
El anuncio de la programación del Mundial de Rugby 2027 con tanta anticipación permite a los equipos planificar con tiempo la logística a llevar a cabo antes y durante la competencia, además de favorecer a los fans en la planificación de sus viajes y a la venta de paquetes turísticos para el certamen.
La primera instancia de la venta de entradas comenzará el 18 de febrero próximo.
Lo que hay que saber de la programación del Mundial de Rugby 2027
- El Mundial de Rugby 2027 se jugará en Australia y será el primero con 24 seleccionados (hasta ahora eran 20)
- Se jugarán 52 partidos en 8 estadios de 7 ciudades.
- Las sedes serán Sidney (2 estadios), Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth y Townsville.
- El partido inaugural será 1 de octubre en Perth con el encuentro entre los Wallabies y Hong Kong.
- La final será el 13 de noviembre a las 20 (6 en Argentina) en Sidney.
Los grupos del Mundial de Rugby 2027
- A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong
- B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
- C: Argentina, Fiji, España, Canadá
- D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
- E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
- F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue