El Gobierno Avanza Con El Plan Provincial De Urbanización En Charata

En el marco del Plan Provincial de Urbanización y de fortalecimiento de la conectividad vial, el Gobierno del Chaco continúa con la ejecución de más cuadras de pavimento urbano en Charata.

El subsecretario de Obras Públicas, Jorge Nocenti, junto al intendente de Charata, Rubén Rach, verificaron los trabajos en la calle Castelli, entre Lavalle y Suipacha, donde ya se concretó parte del pavimento y continúan las tareas sobre la calle Tacuarí y las perpendiculares que se extienden, desde Juramento hasta Pueyrredón.

La obra comprende 25 cuadras, con más de 27.000 m² de calzada de hormigón, rampas para personas con discapacidad, sumideros pluviales y canales laterales de desagüe, que mejorarán la circulación y la calidad de vida de los vecinos.

“Este proyecto es parte de la planificación que llevamos adelante en toda la provincia, con el objetivo de urbanizar y garantizar una mejor conectividad en cada localidad”, expresó Nocenti.

Por su parte, el intendente Rubén Rach manifestó: “Quiero agradecer a nuestro Gobernador por escuchar a los vecinos y dar respuestas concretas a una necesidad histórica. Cuando el Estado provincial y el municipio trabajan en equipo, los resultados son estas obras que cambian la realidad de la gente y con cada obra que se concreta, damos un paso más hacia la Charata que soñamos: moderna, integrada y con más oportunidades para todos”.

Los trabajos, también incluyen una base estabilizada con suelo cal, lo que aporta mayor durabilidad a las calzadas y contribuye a reducir la huella de carbono, reafirmando el compromiso de la gestión provincial con el desarrollo sostenible.