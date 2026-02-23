Llovió en tan solo siete ciudades del Chaco y con escasos milimetrajes

La Policía del Chaco dio a conocer el informe de precipitaciones correspondiente a las 17 horas de este lunes 23 de febrero de 2026, con valores casi imperceptibles en las pocas localidades donde se tomaron registros.

Según el reporte oficial, las lluvias más importantes se registraron en el centro y sudoeste chaqueño. Margarita Belén encabezó la nómina con 31 milímetros acumulados, seguida por Barranqueras con 28 milímetros y Colonia Benítez con 21 milímetros.

Mientras que en Las Palmas se midieron 16 milímetros, mientras que en Resistencia se registraron 12 milímetros. Puerto Tirol acumuló 2 milímetros y Makallé, 7 milímetros.

En contraste, gran parte del territorio provincial no registró precipitaciones. Entre las localidades sin lluvias figuran La Verde, La Escondida, Isla del Cerrito, Puerto Bermejo, General Vedia, Cote Lai, Charadai, Chorquilla, La Sabana, La Vicuña y Basail.

Tampoco se reportaron lluvias en Presidencia Roque Sáenz Peña, Avia Terai, Napenay, Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi y Tacuaral.

En el sudoeste, Villa Ángela y Coronel Du Graty no se registraron precipitaciones, al igual que La Tigra, Clotilde, San Bernardo, Enrique Urien, Samuhú, Villa Berthet, Santa Sylvina, Chorotis y Haumonia.

Cabe señalar que en Puerto Vilelas no se pudo obtener registro debido a que el pluviómetro no se encuentra en funcionamiento.

El informe refleja un comportamiento irregular de las lluvias, con acumulados significativos en algunos puntos del área metropolitana y zonas puntuales del interior, mientras que en amplios sectores de la provincia no se registraron precipitaciones durante la jornada.