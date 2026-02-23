Siniestro vial por ruta 11; Un conductor impactó su camión contra un semáforo y luminarias

Un camión de gran porte protagonizó un siniestro vial este lunes por la tarde por ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1002, en la intersección con la calle Bouquet, cerca del cruce con la avenida Alvear y el puente sobre el río Negro. Es un punto de acceso clave para el tránsito pesado y vehicular que circula por el área metropolitana de la ciudad.

El incidente, ocurrido bajo condiciones climáticas adversas, dejó importantes daños materiales en la infraestructura pública.

Alrededor de las 16.20, el sistema de la División Videovigilancia detectó el momento en que un camión marca Iveco con acoplado, que circulaba por el carril ascendente, perdió el control. Según manifestó el conductor -un hombre de 47 años oriundo de Corrientes-, el estado del asfalto producto de las lluvias provocó que el transporte derrapara.

En su trayectoria, el pesado vehículo colisionó contra una jirafa de alumbrado público ubicada en el cantero central y posteriormente impactó contra un semáforo de la intersección.

Al lugar arribó personal de la Comisaría 14°, la Policía Caminera y una cuadrilla de Secheep para intervenir ante los daños en el tendido eléctrico. Si bien una ambulancia se hizo presente para asistir al chofer, se confirmó que este no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud.

Efectivos de la División Criminalística realizaron las pericias correspondientes en el lugar para determinar la mecánica definitiva del accidente.