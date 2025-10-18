Liga Argentina: Villa San Martín presentó oficialmente su indumentaria para la temporada 25/ 26

En el lujoso Hotel Amerian de Resistencia se dio cita este evento social – deportivo, donde la prensa pudo mantener contacto con el plantel “Tricolor”. El debut de los conducidos por “Chiche” Jápez será el 31 en casa ante Independiente SdE, además será el juego inicial de la competencia.

En el lujoso Hotel Amerian de la ciudad de Resistencia, el plantel de Villa San Martín presentó oficialmente su indumentaria deportiva a utilizarse en la temporada 25/ 26 de la Liga Argentina de Básquet.

En esta oportunidad, estuvieron presentes integrantes de la comisión directiva de Villa San Martín, autoridades provinciales y representantes de empresas privadas, quienes entre todos vuelven a confiar en la institución “Tricolor” que será nuevamente única representante en la categoría.

Esperanzas e ilusiones

Al hacer uso de la palabra y dar la bienvenida, el presidente de Villa San Martín, Ricardo Siri, expresó “una satisfacción y un orgullo enorme poder presentar esta nueva temporada el nuevo equipo y nuevo cuerpo técnico; simplemente agradecer al Gobierno de la Provincia y a todas las empresas privadas que vuelven a confiar y creer en nosotros”.

“Esta va a ser la décima temporada que vamos a participar y lo estamos haciendo con muchas esperanzas e ilusiones de que este equipo no nos va a representar de la mejor manera”, celebró Siri, quien en este evento estuvo acompañado, también en representación de la comisión directiva, por Martín Pérez Bataglia (vicepresidente) y Gustavo Galarza (tesorero).

El sexto hombre

Por su parte, el entrenador principal del equipo “Tricolor”, Eduardo “Chiche” Jápez, celebró “este gran desafío que tenemos por delante, pero siempre con la calma suficiente; la nueva ropa es muy linda, genera un identidad y que esa identidad de que se ve, que se visualiza, tiene que ser un un generador de transmisión de lo que significa Villa San Martín”.

“Queremos que este equipo sea un transmisor de contagio hacia la hinchada de Villa San Martín, que el equipo transmita y esa va a ser la la premisa fundamental; entonces, cuando juntemos esa fuerza. El sexto hombre va a ser nuestra gente que nos va a acompañar”, finalizó Jápez.

La temporada

Por último, el capitán del equipo durante esta temporada, Favio Vieta, que se desempeña en la posición de base y también escolta, afirmó que “el equipo está entrenando bien y con el correr del torneo nos vamos a ir poniendo expectativas”, remarcando a su vez que “el torneo te pone en el lugar que se merece; obviamente que uno siempre piensa en dar lo mejor y en mejorar temporada a temporada”, concluyó.

Nombre por nombre

El plantel completó de Villa San Martín para la temporada 2025/ 2026, está conformado por: Santiago Rath, Maximiliano Martín, Facundo Gago, Emir Pérez Barrios, Estéfano Simondi, Agustín Camisasca, Favio Vieta, Lautaro Florito, Maximiliano Bottaro, Gael Carrasco, Rómulo Gusmao y Elián Centeno. En tanto que el cuerpo técnico “Tricolor” lo integran: Eduardo Jápez (entrenador principal), Hugo Camisasca (primer asistente), Gonzalo Flores (segundo asistente), Imanol Escobar (preparador físico), Romina Bogado (psicóloga), Sofía Frangioli (nutricionista), Pablo Castillo (kinesiólogo), Enzo Núlez (utilero) y Sergio Ruberto (jefe de equipo)