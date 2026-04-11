Científicos culturales de la Unesco se reunirán por primera vez en el Chaco

El simposio internacional ICLAFI–ICOMOS – Chaco 2026 se realizará por primera vez en Iberoamérica, durante la Bienal Internacional de Esculturas 2026. El encuentro se desarrollará del 23 al 25 de julio en Resistencia, con modalidad híbrida, y reunirá a especialistas de todo el mundo para debatir sobre patrimonio, arte y espacio público.

La iniciativa es organizada de manera conjunta con la Legislatura y la Fundación Urunday, organismos provinciales y la UNNE.

En la presentación la presidente del Poder Legislativo, Carmen Delgado resaltó el privilegio de ser anfitriones del encuentro y agradeció a la Fundación Urunday por su labor constante y articulada con la institución.

«Este año hemos sido galardonados para llevar adelante, en nuestro espacio físico, el encuentro académico e institucional que reunirá a especialistas, investigadores y gestores culturales de todo el mundo», expresó.

Por su parte el titular de la Fundación Urunday, José Eidman destacó: «El Poder Legislativo permite la materialización de un evento tan importante para la provincia, la región y el país. Es un hecho histórico para Resistencia. Será un privilegio recibirlos para compartir nuestro patrimonio, cultura y hospitalidad, en una invitación que abre las puertas de la Bienal y de una región donde el arte y la cultura forman parte de la vida cotidiana».

Vía virtual la presidente del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Mona O’Rourke explicó que ICLAFI es uno de los más de 30 comités científicos que integran la red global de ICOMOS, donde profesionales de distintas especialidades trabajan de manera articulada. Los comités se encuentran en el núcleo del desarrollo científico y del intercambio de conocimientos, promoviendo la conservación del patrimonio desde una perspectiva internacional e interdisciplinaria.

«Una vez al año nos reunimos en torno a un tema particular. La edición de este año promete ser especialmente relevante, abordando tópicos vinculados a la valuación del patrimonio en el espacio público, el reconocimiento comunitario y la apropiación social, así como el manejo del patrimonio con foco en su dimensión legal, financiera y administrativa, y el diálogo entre distintas escalas institucionales», detalló.

Mientras que el vicepresidente de la misma institución, Tomás Vaccaro, señaló: «ICOMOS cuenta con más de 100 comités nacionales y diversos comités científicos que abordan las distintas aristas de la protección patrimonial. La reunión de julio en Resistencia será la primera que se realice en una ciudad del hemisferio sur, lo que representa una oportunidad para encontrarnos en una urbe que respira cultura, con esculturas en el espacio público que invitan permanentemente a la reflexión».

Asistieron también el decano de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, Gabriel Romero; el vicedecano Fabio Echarri; y el titular de la Editorial y Librería Contexto, Rubén Duk, la presidente de ICOMOS Argentina, María Gabriela Santibañez; y la vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdez, entre otros. La coordinación del encuentro estuvo a cargo del director del Centro de Estudios de la Fundación Urunday, Diego Tolosa.