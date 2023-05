Leandro Zdero en Sáenz Peña : “Siento que vinimos a ofrecer lo que la gente nos pedía, abrir la jugada”

Impactos: 30

En la Colectividad Bulgara de Sáenz Peña se llevó a cabo la presentación de la Lista 653 Z Chaco Cambia de Juntos por el Cambio de pre candidatos a intendente y concejales que lleva como pre candidato a gobernador a Leandro Zdero y como vice a Silvana Sneider

Jorge Gómez, pre candidato a intente por la Lista de Leandro Zdero dio la bienvenida a los presentes y agradeció la presencia de la gente que se dio acita en esta presentación. “Quisiera agradecerle a este grupo de mujeres y hombre por haber tomado el desafío de participar en esta próximas PASO, conscientes de que nos enfrentamos a una estructura titánica que nos supera ampliamente, pero que no nos supera en valentía en coraje y humildad que tienen estas personas que integran la lista que encabezo”.

Agradeció a cada una de las familias por “ser el sostén y la motivación de cada uno. Hoy queremos dejar sentado el compromiso de trabajar por este gran proyecto de cambio, siendo nuestro gran objetivo que esta fórmula integrada por dos grandes personas como son Silvana Sneider y Leandro Zdero sean quienes nos gobiernen y nos lleven por el camino de un verdadero cambio”.

A su turno el pre candidato a Gobernador Leandro Zdero agradeció el recibimiento y la predisposición de “una gran persona que venimos a poner a disposición de los saenzpñeenses para que conduzca los destinos de Presidencia Roque Sáenz Peña”.

Dijo estar orgulloso de que “un médico conocido, prestigioso forme parte de este gran equipo de trabajo con Martin , con Karina, con José , con cada uno de los que nos acompañan, siento que vinimos a ofrecer lo que la gente nos pedía, siento que estamos cumpliendo con lo que los chaqueños nos venían diciendo hace mucho tiempo, abran la jugada , inviten a que la gente participe en la política, la política viene equivocándose hace mucho tiempo, pero también vayan con la verdad y nosotros lo hicimos desde el primer momento”, señalo

“Lo que hicimos fue escuchar, porque la política había dejado de escuchar hace mucho tiempo, pero también no sólo escuchar, sino en el dialogo sentir cual eran los problemas y decían que había que generar una alternativa que dé fin a un ciclo que está cumplido, que es un gobierno que no se si no sabe, no quiere o no puede resolver los gobiernos de los chaqueños, pero que ha llegado a su fin que seguramente ha tenido aciertos pero ha tenido muchos errores”.

Habló del rol de los municipios, y dio una serie de lineamientos y propuestas que tiene pensado implementar en distintas salud, seguridad, educación, en materia económica si es votado por la gente.

Dijo Zdero que están comprometidos con “una provincia honesta, con una provincia que quiere cambiar y renovar el aire y no vinimos a decir que todo está mal, pero marcamos la diferencia “.

Por último pidió a los saenzpñenses “que nos ayuden en Presidencia Roque Sáenz Peña , que tienen a una gran persona como es Jorge un medico reconocido que se pone en el lugar del otro , a un equipo que se renueva en gente nueva y aire fresco. Les pedimos que nos den la oportunidad porque queremos gobernar la provincia, porque ya hay algunos que gobernaron por 16 años y los resultados estaban a la vista , porque no darnos la oportunidad de tan solo 4 años, humildemente le pedimos que vayan a votar y le transmitan a la gente cuales son nuestras ideas”, solicitó Zdero