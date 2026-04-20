El gobierno provincial despliega operativo de asistencia en las localidades afectadas por las lluvias

En Juan J. Castelli, el gobernador Leandro Zdero llegó hoy hasta los barrios afectados por las inundaciones, tras las intensas lluvias que ya superan los 235 milímetros en la ciudad.

El mandatario provincial estuvo acompañado por ministros del gabinete y legisladores provinciales, en una recorrida por sectores anegados donde el agua mantiene aisladas a familias, complica la circulación y genera una situación crítica en distintos puntos de la localidad. “Estamos presentes en el lugar, acompañando a cada familia que hoy está atravesando un momento muy difícil. La prioridad es asistir, contener y dar respuestas concretas, luego continuamos hacia otras localidades”, expresó el gobernador.

A través de la coordinación de Gabinete, a cargo de la Dra. Carolina Meiriño, se articularon acciones con todas las áreas del Estado para garantizar una rápida respuesta ante la emergencia, especialmente en los hogares que presentan anegamientos. En territorio trabajan, en Castelli, los ministros de Gobierno, Carim Peche; de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; y de Salud, Sergio Rodríguez, junto a los diputados Jorge Gómez y Adrián Zukiewicz; el vocal de la Administración Provincial del Agua (APA), Luis Castaño; y el coordinador zonal de Ñachec, Fernando Vogel. Los equipos llevan adelante tareas de asistencia directa, relevamiento de daños y acompañamiento a los vecinos.

El operativo incluye el despliegue de Vialidad Provincial y la incorporación de nuevas bombas de extracción por parte de la APA, y la Cooperativa local con el objetivo de acelerar el drenaje del agua y mitigar los efectos de las inundaciones. “Estamos poniendo todos los recursos del Estado a disposición. No vamos a dejar solos a la gente en esta situación; vamos a estar hasta que cada familia pueda volver a la normalidad”, remarcó Zdero.

Por su parte, en Presidencia Roca, el operativo cuenta con la presencia del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; el presidente de Sameep, Nicolás Diez; y Tamara Silvestri, quienes fueron recibidos por el intendente Gustavo Martínez. Allí se desarrollan tareas vinculadas al drenaje, asistencia social y normalización de servicios.

En tanto, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, junto al subsecretario de municipio, Marcelo Barrios, se trasladaron a Villa Río Bermejito para coordinar acciones junto al intendente Omar Reis y posteriormente continuaron hacia Miraflores, donde se reforzaron las tareas de asistencia a familias afectadas. Antes de iniciar su recorrida, Zdero fue recibido por el intendente local, Sander, ya que desde horas muy tempranas, el Ejecutivo provincial inició un trabajo coordinado en las localidades más afectadas, entre ellas Juan José Castelli, Presidencia Roca, Villa Río Bermejito y Pampa del Indio, El Espinillo, entre otras.

“El trabajo es conjunto, con cada área del Gobierno y con los municipios. Lo importante es llegar rápido, estar cerca y dar soluciones”, concluyó el gobernador Zdero.