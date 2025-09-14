Fontana celebró el Torneo Newcon +50 Mixto “Copa Aniversario” con gran participación regional

Con un clima de camaradería y sana competencia, se desarrolló este fin de semana el Torneo Newcon +50 Mixto “Copa Aniversario”, un encuentro deportivo que reunió a delegaciones de distintas localidades chaqueñas. La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Club Social y Deportivo Fontana (CSDF) y contó con la presencia y el acompañamiento de la secretaria de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social, Jorgelina Aguirre.

El certamen convocó a equipos provenientes de Margarita Belén, Presidencia Roque Sáenz Peña, Resistencia y la propia Fontana, consolidando un espacio de intercambio y confraternidad para los amantes de esta disciplina adaptada, especialmente diseñada para personas mayores de 50 años.

Tras una jornada de partidos disputados con gran entusiasmo, el primer puesto fue para San Martín de Margarita Belén, que se consagró campeón del torneo. En segundo lugar se ubicó Anam Fénix de Resistencia, mientras que el tercer puesto correspondió al equipo Aguará, también de la capital chaqueña.

La secretaria Jorgelina Aguirre destacó el valor social de este tipo de encuentros: “El Newcon no solo promueve la actividad física y el cuidado de la salud, sino que además fortalece los lazos comunitarios y el espíritu de integración. Es un orgullo para Fontana ser sede de un evento que pone en valor la participación de los adultos mayores y fomenta una competencia sana y recreativa”, expresó.

Los organizadores y autoridades municipales felicitaron a todos los equipos por su compromiso y desempeño, resaltando que este tipo de torneos contribuyen a impulsar el deporte y generar espacios de socialización en toda la región.

Con actividades de este nivel, Fontana reafirma su apuesta a la promoción del deporte social y a la consolidación de políticas que integren a los vecinos en propuestas saludables y de encuentro intergeneracional.