Las Breñas avanza con obras de desagües sobre la Ruta 89

557058529_1387167096745294_1553057938035856495_n

La Municipalidad de Las Breñas, a través de la Secretaría de Infraestructura, ejecuta trabajos de canalización y colocación de alcantarillas sobre la colectora paralela a la Ruta Nacional N° 89.

La obra busca mejorar el sistema de desagües y garantizar un mejor acceso a distintos sectores de la ciudad, beneficiando tanto a vecinos como a quienes circulan por esa zona de tránsito intenso.

Desde el municipio destacaron que estos trabajos forman parte de un plan integral de infraestructura orientado a dar respuestas a una de las principales demandas de la comunidad.

