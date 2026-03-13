Caso Francovich: el jurado declaró culpables a los cuatro acusados

El jurado popular declaró culpables a los cuatro hombres acusados por el crimen del camionero Fernando Francovich, en el juicio llevado a cabo en Presidencia Roque Sáenz Peña por el hecho ocurrido el 21 de marzo de 2023.

Así, Celestino Cárdenas fue declarado culpable del homicidio calificado por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito, agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor, mientras que los otros tres acusados (Oscar Alfredo Cárdenas, Mario Andrés Jiménez y Carlos Alberto Banega) fueron hallados culpables del mismo delito, con el mismo agravante, pero en calidad de partícipes primarios.

Fue luego de la última audiencia del juicio por jurados que se desarrolló en Sáenz Peña, a cargo de Nelson Adolfo Pelliza Redondo como juez técnico.

Tras el veredicto, las condenas a los cuatro acusados se definirán en la audiencia de cesura, que deberá ser convocada por el magistrado.

En principio, la figura legal de homicidio calificado por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito, agravado por el uso de arma de fuego contempla una pena de prisión perpetua.

Previamente, las partes presentaron sus alegatos de clausura. Primero expuso la fiscal de Cámara, María Rosa Osiska, luego fue el turno del fiscal de investigación Gustavo Valero. Después lo hicieron el querellante Gustavo Briend y los defensores Cristian Arana, Pablo Madzarevich, Simón Bosio César López y Felipe Fontanetto.

A continuación el juez técnico Nelson Pelliza leyó las instrucciones finales y el jurado pronunció su veredicto.

El juicio comenzó el lunes con la selección del jurado y lectura de instrucciones iniciales. Siguió el martes con alegatos de apertura y el inicio de la etapa de producción de la prueba con declaraciones de testigos que abarcaron ese día, miércoles y jueves.

En las jornadas intervinieron la fiscal de Cámara María Rosa Osiska, el fiscal de investigación Gustavo Valero; los querellantes particulares Matías Rojo y Gustavo Briend; y los defensores: Cristian Arana y Pablo Madzarevich (codefensores de Oscar Cárdenas y Celestino Cárdenas; el defensor oficial N° 3, Simón Bosio (defensor de Mario Jiménez) y César López y Felipe Fontanetto (codefensores de Carlos Banegas).