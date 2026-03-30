Lanzan nueva edición del Curso de Lengua de Señas Argentina en Sáenz Peña
Con gran expectativa, se anunció la nueva edición del Curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) en Sáenz Peña, que este año contará con Nivel 1 y Nivel 2 en simultáneo, además de la incorporación de un espacio destinado a niños.
La propuesta, gratuita y abierta a la comunidad, ya superó los 300 inscriptos, marcando un récord de participación.
El curso mantiene su modalidad característica: las clases son dictadas por personas sordas, mientras que intérpretes actúan como intermediarias entre docentes y alumnos, fortaleciendo una experiencia de aprendizaje inclusiva y enriquecedora.
Debido a la gran cantidad de participantes, el Nivel 1 se dictará en el Centro Cultural y el Nivel 2 en el Salón Benítez, garantizando mayor comodidad para los asistentes.
DÍAS Y HORARIOS
- Nivel 1: lunes 6 de abril, 20 horas, en el Centro Cultural.
- Nivel 2: jueves 9 de abril, 20 horas, en el Salón Benítez (requiere haber realizado previamente el Nivel 1).
- Curso para niños (desde los 6 años): lunes 6 de abril, 18:30 horas, en el Centro Cultural.
El curso es totalmente gratuito y las inscripciones continúan abiertas. Quienes deseen participar pueden completar el formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/tEsXPWvM1ih8CEsy8
Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se destaca la importancia de esta capacitación para seguir construyendo una sociedad más inclusiva y con mayor conciencia sobre la comunicación accesible.