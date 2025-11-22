¡Lanús le ganó a Atlético Mineiro en los penales y es el campeón de la Copa Sudamericana 2025!

Lanús empató sin goles con Atlético Mineiro en el Estadio Defensores del Chaco después de afrontar el tiempo reglamentario y la prórroga. El balance de los 90 minutos dejó saldo favorable para el Galo en la etapa inicial, pero ninguno se lastimó en el complemento y el cansancio repartió el dominio de la prórroga en un tiempo para cada uno. Los penales definirán el título, sumado al premio económico y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

DEFINICIÓN POR PENALES

Lanús (5): Walter Bou (TAPÓ EVERSON), Carlos Izquierdoz (GOL), Sasha Marcich (GOL), Dylan Aquino (GOL), Lautaro Acosta (FALLÓ), Agustín Cardozo (GOL), Franco Watson (GOL)

Atlético Mineiro (4): Hulk (TAPÓ LOSADA), Gustavo Scarpa (GOL), Igor Gomes (GOL), Gabriel Teixeira (TAPÓ LOSADA), Everson (GOL), Alexsander (GOL), Vitor Hugo (TAPÓ LOSADA)

