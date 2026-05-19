Aumentan las consultas en el Hospital Perrando por cuadros respiratorios y accidentes de tránsito

La directora del Hospital Perrando, Andrea Mayol, informó que durante los últimos días se produjo un incremento en la demanda de atención médica, principalmente por cuadros respiratorios, problemas gastrointestinales y accidentes de tránsito.

Según explicó la funcionaria en una entrevista radial, actualmente el principal centro sanitario provincial recibe entre 150 y 200 consultas diarias en el área de guardia, una cifra que aumentó con la llegada de las bajas temperaturas.

Incremento de cuadros respiratorios y digestivos

Mayol señaló que las afecciones respiratorias típicas de la temporada invernal son una de las principales causas de consulta, aunque también crecieron los casos vinculados a problemas digestivos y de vesícula.

“Se suma el componente respiratorio, pero también muchas consultas de pacientes con antecedentes de problemas de vesícula por las comidas. Llegan con cuadros de colecistitis o cólicos biliares”, detalló.

En este contexto, las áreas de clínica médica y cirugía son las que registran mayor movimiento diario dentro de la guardia.

Accidentes de tránsito: más de diez ingresos diarios

Otro de los puntos destacados por la directora fue la cantidad de pacientes ingresados por siniestros viales.

Si bien durante el invierno suele registrarse una leve disminución de accidentes, desde el hospital indicaron que continúan ingresando más de diez personas por día por este tipo de situaciones.

“La gran mayoría son motocicletas, entre motocicletas o motocicletas con vehículos”, explicó Mayol.

Avanzan obras y proyectos en el Perrando

En relación con la infraestructura hospitalaria, la directora informó que continúan distintas obras y proyectos de modernización en el establecimiento.

Entre ellos mencionó avances en el área de salud mental, mejoras en diagnóstico por imágenes y el proyecto para incorporar un nuevo tomógrafo y un resonador.

También confirmó que se trabaja en la relicitación de la obra de laboratorios, que había quedado paralizada, y en la reorganización de distintos sectores del hospital.

Refuncionalización del Hospital Modular

Mayol explicó además cómo se encuentra funcionando actualmente el Hospital Modular y cuáles son los proyectos previstos para ese espacio.

Indicó que una parte fue destinada a tareas de ropería y lavandería, mientras que otra funciona para cirugía oncológica, con consultorios y procedimientos ambulatorios.

Asimismo, señaló que existe un proyecto para transformar parte del área de internación en un sector destinado a oncología y cuidados paliativos.

“Ahí funcionarían los consultorios externos de oncología, internación de paliativos y cirugía oncológica”, precisó.

Organización y funcionamiento del personal

La directora también destacó el trabajo cotidiano del personal sanitario frente a la alta demanda de pacientes y recordó que el personal cuenta con medidas preventivas y protocolos vinculados a enfermedades respiratorias.

Además, se refirió al nuevo sistema implementado para los médicos residentes respecto a los refrigerios durante las guardias.

Según explicó, ahora los residentes reciben directamente el dinero destinado a alimentación para que puedan organizar sus comidas de acuerdo con sus horarios y necesidades laborales.

“La idea es que ellos puedan manejarse con mayor comodidad y organizarse según la dinámica de las guardias”, concluyó.