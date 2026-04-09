Laguna Blanca: el municipio refuerza la asistencia con provisión de medicamentos

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, destacó el trabajo cotidiano del municipio en materia de asistencia social y sanitaria, con especial énfasis en la provisión de medicamentos para vecinos sin cobertura.

A través de sus redes sociales, la jefa comunal señaló que, más allá de las tareas propias de la gestión, el municipio mantiene un acompañamiento permanente a distintas instituciones locales, en respuesta a las necesidades de la comunidad.

En ese marco, subrayó que la entrega de medicamentos es una política sostenida, destinada tanto a pacientes que cuentan con prescripción médica pero no tienen acceso a cobertura, como también al hospital local.

Desde la comuna indicaron que estas acciones buscan garantizar la atención básica de salud en un contexto complejo, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio.

“Siempre junto a su pueblo”, expresó la intendenta, reafirmando el compromiso de la gestión con el bienestar de los vecinos.