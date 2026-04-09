Colonia Popular: acompañamiento municipal a espacios culturales y educativos

El Municipio de Colonia Popular continúa fortaleciendo el trabajo de instituciones comunitarias, en este caso a través del acompañamiento al Centro de Experiencias Creativas (CEC), un espacio dedicado a actividades culturales y educativas.

Desde la organización destacaron el apoyo de la intendenta Mariela Soto, señalando que la colaboración incluye la provisión de materiales, mejoras en infraestructura y otros aportes destinados a potenciar el desarrollo de talleres.

En particular, remarcaron el impacto positivo en el área de artes visuales, donde niños y niñas podrán trabajar con nuevos insumos para sus producciones creativas.

El respaldo municipal se enmarca en una política de acompañamiento a iniciativas locales que promueven la inclusión, la expresión artística y el desarrollo de habilidades en la comunidad.

Desde el CEC expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido y adelantaron que continuarán compartiendo los avances y proyectos que se generen a partir de estos recursos.