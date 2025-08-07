La UNCAUS abrió inscripciones para cursos de idiomas extranjeros
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), a través de su Escuela de Lenguas, abrió inscripciones para cursos de alemán, francés, italiano, inglés y portugués, en diversos niveles.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de agosto de 2025, a través de la página web: idiomas.uncaus.edu.ar
Las clases iniciarán el 18 de agosto y tendrán una duración de 15 semanas. Los encuentros serán virtuales sincrónicos por la plataforma zoom, que también serán grabados y quedarán a disposición del alumnado.
Se entregarán certificados de asistencia y aprobación al finalizar cada curso.
INSCRIPCIONES Y REQUISITOS
Los requisitos para inscribirse son los siguientes: tener 16 años de edad o más y realizar el pago de arancel correspondiente al curso.
Quienes deseen obtener mayor información de los cursos deben ingresar a la página web:
idiomas.uncaus.edu.ar
Además, se otorgan descuentos a estudiantes regulares de UNCAUS, docentes y no docentes de de la Universidad y también a jubilados y miembros de la Fundación Bomberos de Argentina.