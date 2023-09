La Selección Argentina debutó con victoria ante Ecuador con un golazo de Messi

Impactos: 8

Se complicaba el debut en el Monumental por falta de contundencia, pero apareció Messi y rompió el cero con un fantástico tiro libre.

La Selección Argentina puso primera rumbo al Mundial 2026 este jueves en el Monumental ante Ecuador, por la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El elenco capitaneado por Lionel Messi volvió a ganar gracias a gol del 10.

Con todas las entradas agotadas en la cancha de River, la Scaloneta vuelve a encontrarse con su gente después de casi seis meses, cuando superó 2-0 a Panamá (en Buenos Aires) y 7-0 a Curazao (en Santiago del Estero).

Un rival duro encontró la Albiceleste en Ecuador, que lo obligaba a lateralizar su juego para luego anticiparlo y superarlo numéricamente agrupando gente en el medio.

Al local le costó encontrar el camino para no olvidar el siempre complicado juego sudamericano, Messi siempre recibía tapado y obligó a Scaloni a empezar a pensar variantes. El roce y la pierna fuerte tampoco faltaron en el abanico de recursos visitantes y, sumados al empuje del público, el trámite no tardó en calentarse.

La primera llegada apareció al cuarto de hora, cuando la Pulga pudo rematar pero la pelota se le fue por poco, cerca de la media hora le sacaron del buche un remate a Lautaro Martínez y la más clara llegó instantes antes del descanso, cuando Rodrigo De Paul mandó un centro desde la derecha que tocó al gol Lautaro… aunque el balón dio en el segundo palo y dejó el grito atravesado.

Lo mejor del equipo llegaría en el inicio del complemento, cuando empezó a pasar factura el resto físico adversario y afloraron las cualidades futbolísticas de los campeones del mundo. Enseguida se salvó el equipo de Félix Sánchez despejando en el área chica y en una gran colectiva Nicolás Tagliafico disparó desde afuera y alto.

Enner Valencia le dio trabajo por única vez al Dibu Martínez y siguió el asedio albiceleste con una espectacular individual de Messi que ahogó Hernán Galíndez, hasta que a los 32 la magia tocó la red. La Pulga tuvo su tiro libre y no falló con un remate por fuera de la barrera que entró por la derecha del arquero dejándolo sin chances. Llegaba el desahogo tan esperado.

Ya en cancha, Ángel Di María se perdería el segundo y a los 42 minutos un hecho inusual le permitió a Messi recibir todo el cariño que merece: fue reemplazado por Exequiel Palacios. En el descuento, Rodrigo De Paul se topó con Galíndez cuando intentaba el segundo.

Fuente: TyC Sports