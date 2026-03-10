La Ruta de Carnavales tendrá su gran cierre con la Cruzada de Campeonas 2026

El próximo 14 de marzo, desde las 20:30, en el Parque Intercultural 2 de Febrero, se vivirá el gran cierre de la Ruta de Carnavales. Se trata de la competencia Cruzada de Campeonas 2026, una competencia donde las agrupaciones ganadoras de cada localidad se disputarán el primer lugar a nivel provincial.

De la competencia participarán las agrupaciones ganadoras o las que cada municipio designe para su representación, que se hayan inscripto por este medio hasta el pasado 7 de marzo.

El jurado a cargo de la decisión final estará conformado por Gabriela Ceballos y Pablo Ferro en la categoría Coreografía, Érica Ferrazzano y JAvier Lúquez Toledo en Puesta en Escena, Rosa Cáceres y Javier Vargas en Vestuario, Carlos Fritz y Soledad Urbano en Batería, y Manuel Toñánez y Sabrina Taborda en Música.

Al igual que en la edición anterior, el encuentro será de entrada libre y gratuita, y los asistentes podrán llevar sus silletas y conservadoras para disfrutar de la noche de show con el cierre a cargo de Cristian Acosta.