La Primera Nacional se suma a la campaña #OctubreRosa

Los equipos de fútbol de la categoría en la que juega For Ever, se sumaron a la campaña #OctubreRosa, una propuesta de concientización nacional para prevenir el cáncer de mama en nuestro país.

Clubes de la Primera Nacional del fútbol argetino harán distintas acciones de visibilización de esta problemática en las disputas que se den en cada fecha. Este sábado 7 -a las 18-, El Negro se enfrentará con Deportivo Madryn, en la fecha 33 del Grupo B de la Primera Nacional del futbol argentino.

De esta manera, todos los equipos que conforman esta temporada la Primera Nacional tiñeron los muros de sus perfiles de redes sociales con un flyer, en donde comunicaban la adhesión al #OctubreRosa. El eslogan de esta campaña nacional es “informarnos para prevenir, prevenir para vivir”, con el característico lazo rosa en el pecho.

En 1988 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 19 de octubre como el día mundial contra el cáncer de mama. Durante el 2020, este cáncer fue el de mayor incidencia en el mundo y en América es el cáncer más común en mujeres.

La edad de aparición es 40 y 69 años, con una edad media de 56 años aunque existen algunos casos de aparición a edad más temprana. El 85 % de las muertes se producen luego de los 50 años. El cáncer de mama no se puede evitar (prevención primaria), sin embargo, sí se puede diagnosticar tempranamente (prevención secundaria); en estadios donde es curable.

Es el crecimiento anormal de las células que recubren los lóbulos o conductos mamarios. Estas células se dividen más rápido que las células sanas y se acumulan formando un bulto o tumor. tienen el potencial de propagarse a otras partes del cuerpo a través de los ganglios linfáticos y generar metástasis

Este cáncer puede desarrollarse tanto en hombres, como en mujeres, aunque es menos común en varones, las mujeres trans, las personas no binarias también pueden tener cáncer de mama. Entre los factores de riesgo están antecedentes personales de enfermedades mamarias, antecedentes personales de cáncer de mama, antecedentes familiares de enfermedades mamarias, genes hereditarios que aumentan el riesgo de cáncer de mama, exposición a la radiación, obesidad, comenzar a menstruar a una edad temprana (antes de los 12 años), comenzar la menopausia a una edad más avanzada, tener el primer hijo a una edad más avanzada o mujeres que nunca han estado embarazadas.

La prevención efectiva consiste en hacerse tacto para detectar bultos o engrosamiento de la piel de la mama; además de efectuar controles médicos, con mamografías y ecografías cada dos años. Es importante concientizar que el cáncer de mama detectado a tiempo, tiene más del 90 % de posibilidades de curación.