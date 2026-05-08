La Poceada Chaqueña quedó vacante y el pozo superó los $244 millones
La Poceada Chaqueña volvió a quedar vacante este jueves luego de que no se registraran apostadores con cinco aciertos, por lo que el pozo acumulado para el próximo sorteo asciende a más de 244 millones de pesos.
Según informó Lotería Chaqueña, el premio mayor de $151.577.006,35 no tuvo ganadores. En tanto, 43 personas acertaron cuatro números y cada una se llevó $553.624,12.
Además, hubo 1.354 ganadores con tres aciertos, quienes recibirán $4.395,46 cada uno, mientras que otras 15.356 apuestas obtuvieron dos aciertos y se adjudicaron $1.000.
El próximo sorteo se realizará este sábado 9 de mayo a las 21 horas, con un pozo estimado de $244.419.770,65