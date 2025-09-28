Nuevos talleres para infancias en el Cecual

El Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) del Instituto de Cultura del Chaco invita a conocer Guardianes del Barrio, su nuevo taller de cultura sustentable para niños y niñas de 6 a 10 años mientras sigue inscribiendo al Taller de Juegos para participantes de 3 a 4 años.

Reconocido y distinguido nacionalmente por sus propuestas para infancias, el Cecual sigue incorporando talleres y en octubre abrirá el taller Guardianes del Barrio, un taller de cultura sustentable coordinado por la Doc. En Nivel Inicial y Promotora Ambiental, Romina Medeyro.

El espacio apunta a niños y niñas de 6 a 10 años y será todos los viernes, de 18:30 a 20, a partir del 3 de octubre.

Es “un espacio de juego, creatividad y aprendizaje para infancias curiosas, que quieren saber más sobre cómo cuidar el ambiente, alimentarse de manera saludable y transformar los espacios de su barrio con imaginación. Un espacio para convertirse en guardianes del barrio.”

La inversión es de $10.000 mensuales. Inscripciones y más información en el Cecual o por Instagram: @cecualeros

Juegos con enfoque psicomotriz

Por otra parte, el espacio Cinético del Cecual sumó este mes el taller de Juegos con enfoque psicomotriz, para que niños y niñas de 3 a 4 años desplieguen su universo creativo a través del juego y el movimiento.

La Lic. en Psicomotricidad, Mariel Liva coordina este espacio todos los jueves, de 17.30 a 18.30. “Con telas, túneles, saltos, construcciones, pintura y narraciones, cada encuentro descubrimos nuevas formas de jugar, crecer y desplegar las expresiones más auténticas de una etapa llena de sensaciones, emociones, afectividad y movimientos.”

La inversión mensual es de $20.000. Inscripciones y más información al 3624-126549.