La municipalidad y la Fundación DESOCHA firmaron un convenio de colaboración

El intendente Bruno Cipolini firmó este jueves un convenio marco de colaboración con la Fundación Deportista Social Chaco (DESOCHA).

La reunión que se llevó a cabo en el despacho del intendente Bruno Cipolini contó con la participación del Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte y funcionarios del área; el presidente de la Fundación Marcelo González, Guillermo Sánchez coordinador de DESOCHA, padres de Matías un deportista de la ciudad Termal y Ángel Deldo, multicampeón, doble medallista paralímpicos y capitán de la Selección Argentina de fútbol para ciegos “Los Murciélagos”.

DESOCHA es una fundación que trabaja desde el año 2009 y hoy representa el 90% del deporte adaptado de la provincia de Chaco; ha trabajado en diversas localidades del interior y actualmente, cuenta con 16 deportistas desempeñándose en disciplinas a nivel nacional.

El convenio busca implementar un plan de acción mediante el cual ambas instituciones deben relacionarse e interactuar con diversas personas y organizaciones gestionando y coordinando políticas que le son comunes enmarcados en un modelo social de derechos inclusivos dónde la discapacidad, no encuentre barreras sino puentes y que los sujetos involucrados no vean impedimentos; pudiendo participar activa y plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones, prevaleciendo el respeto de los derechos humanos en particular el de la vida y dignidad de las personas.

“Agradezco al municipio por recibirnos y firmar este convenio que va a traer cosas lindas para el deporte adaptado y para las personas con discapacidad aquí en la ciudad” dijo el capitán de “Los Murciélagos” Angel Deldo.

Por su parte el Intendente y los funcionarios, se pusieron a disposición para avanzar más en todo lo relacionado al deporte y a la discapacidad, para seguir construyendo una Sáenz Peña verdaderamente inclusiva.