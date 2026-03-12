El Gobierno provincial analiza alternativas ante el posible cese del servicio de transporte de ERSA

El Gobierno del Chaco informó que analiza distintas alternativas ante la posibilidad de que la empresa ERSA Urbano S.A., actual prestataria del servicio de transporte público urbano de pasajeros en el área metropolitana, decida cesar la prestación. La situación fue comunicada por el Ministerio de Infraestructura provincial, que notificó a la empresa que hará uso de las facultades contractuales previstas en el pliego de concesión y en la normativa vigente frente a una eventual decisión unilateral de interrumpir el servicio.

Desde la cartera provincial indicaron que ya se evalúan distintas opciones para garantizar la continuidad del transporte público. Entre ellas, se mencionó la posibilidad de entablar contactos con otras empresas prestadoras en caso de que ERSA confirme su decisión de dejar de operar, una metodología que se ha aplicado en otras jurisdicciones del país ante situaciones similares.

En la comunicación oficial, el Ministerio de Infraestructura dejó asentada la postura institucional del Gobierno provincial sobre la necesidad de preservar la continuidad de un servicio considerado esencial para la comunidad. En ese sentido, se señaló que la Provincia actuará utilizando las herramientas previstas en el contrato de concesión con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento del sistema de transporte.

La empresa fundamentó su posible retiro en una presunta alteración de la ecuación económico-financiera del contrato. Sin embargo, desde el Ministerio expresaron su desacuerdo con esa interpretación y señalaron que, según el análisis realizado, no se registran circunstancias extraordinarias, imprevisibles y ajenas a la concesionaria que justifiquen la interrupción del servicio.

Ante este escenario, el Gobierno provincial adelantó que adoptará las medidas que correspondan dentro del marco legal y contractual vigente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa y resguardar el interés público.

Asimismo, desde la cartera recordaron que la Provincia del Chaco implementó en los últimos años distintos mecanismos de acompañamiento al sistema de transporte público urbano. Entre ellos se destacan el fortalecimiento del Fondo de Compensación Provincial y la aplicación de esquemas de asistencia extraordinaria frente a la reducción de subsidios nacionales.

Según se indicó, estas acciones forman parte de una política sostenida orientada a preservar la estabilidad del sistema de transporte y asegurar su continuidad en beneficio de los usuarios del área metropolitana.