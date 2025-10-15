La Intendencia Ariel Lovey entregó kits de merenderos a través del Área de Desarrollo Social

La Intendencia Ariel Lovey, a través del Área de Desarrollo Social, realizó una nueva entrega de kits de merenderos destinada a fortalecer la alimentación de niños y niñas de la comunidad.

El programa busca garantizar el acceso a meriendas nutritivas y equilibradas, aportando alimentos y recursos esenciales para acompañar el crecimiento y las actividades diarias de los más pequeños.

La jornada se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y participación, con la colaboración de voluntarios y miembros del equipo de Desarrollo Social, quienes trabajaron en la organización y distribución de los kits.

“Estas acciones no solo atienden una necesidad inmediata de alimentación, sino que también promueven la importancia de una dieta saludable desde la infancia”, destacaron desde el área. Además, se remarcó el rol fundamental de los padres y cuidadores en el proceso de nutrición y educación de los niños.

El municipio reafirmó su compromiso de continuar implementando políticas sociales integrales que mejoren la calidad de vida de las familias y promuevan una comunidad más solidaria y equitativa.