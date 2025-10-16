NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL EN COLONIA ABORIGEN

La jornada tuvo como objetivo acercar atención médica general y especializada a los vecinos, reforzando la presencia del sistema de salud en el interior provincial. Se brindaron servicios de medicina clínica, cardiología, ginecología, obstetricia, nutrición, laboratorio, ecografía, enfermería y odontología, garantizando un abordaje integral y accesible.

El Ministerio de Salud del Chaco, a través de la Subsecretaría de Redes de Salud – Este y la Subsecretaría de Articulación Sanitaria, llevó adelante este miércoles un nuevo Operativo de Abordaje Territorial en la localidad de Colonia Aborigen, con sede en el Hospital “Huguito Ramírez”.

El operativo contó con el acompañamiento del Programa Mujer + Salud y el Programa Municipal de Salud de Sáenz Peña, en una acción conjunta que busca promover la prevención, detección temprana y el cuidado integral de la salud.

Estas actividades forman parte de la estrategia del Ministerio de Salud para fortalecer el trabajo territorial, priorizando el acceso equitativo y la cercanía de los servicios sanitarios a cada comunidad chaqueña.

El Gobierno del Chaco sigue impulsando la atención a lo largo y a lo ancho de la provincia.