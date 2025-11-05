La comuna ejecuta un intenso trabajo de recuperación de las calles de tierra

WhatsApp Image 2025-11-05 at 09.11.33

Con personal y equipos viales del Municipio de Resistencia, se está ejecutando un amplio operativo para recuperar las calles de tierra de la ciudad, afectadas por las lluvias que vienen azotando la zona. Si bien el pronóstico indica nuevas precipitaciones para este fin de semana, la gestión del intendente Roy Nikisch reforzó las tareas para que las arterias no pavimentadas se encuentren en las mejores condiciones para la circulación vehicular.

Desde la Subsecretaría de Obras Públicas explicaron que hubo intervenciones en distintos puntos de la capital, como ser avenida Hernandarias, desde Islas Malvinas hasta el canal Quijano; Ushuaia, Bogotá, y en calles internas de los barrios 300 Viviendas, Villa Barberán, Don Santiago I, II y III; 10 de Mayo, Don Alberto; San Fernando, 120 Viviendas CGT; Hipólito Yrigoyen; Villa Don Andrés y 17 de Octubre, entre otros.

“Estamos recomponiendo las calles afectadas por las últimas lluvias, para ello utilizamos las 5 motoniveladoras compradas con recursos propios y una que fue reparada, destinadas a cada cuadrante”, detallaron.

Además, trabajaron con los 6 camiones regadores, recientemente adquiridos con fondos municipales, para la compactación del suelo y permitir el perfilado de las calles y avenidas, de tal manera que recuperen la transitabilidad.

También aquellas arterias enripiadas fueron intervenidas, para dejar en las mejores condiciones las mismas, y que, en caso de llover este fin de semana, el deterioro sea menor.

