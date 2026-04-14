La Leonesa: el intendente José Carbajal defendió una tasa municipal, habló de las PASO y respaldó el desarrollo del Puerto Las Palmas

El intendente de La Leonesa, José Carbajal, abordó temas de gestión local, política provincial y desarrollo regional, tras conocerse un fallo judicial que desestimó una demanda contra una tasa aplicada al ingreso de mercaderías a la localidad.

El jefe comunal explicó que la resolución de primera instancia rechazó la acción presentada por vecinos al no acreditarse su condición de contribuyentes ni la existencia de una exigencia concreta de pago. “No buscamos litigar con los vecinos, pero sí ordenar y ajustarnos a derecho”, afirmó.

Carbajal defendió la medida al señalar que el municipio necesita generar recursos propios ante la falta de financiamiento externo. “No recibimos aportes de Nación ni de Provincia y tenemos que sostener servicios en un contexto de mucha necesidad”, remarcó.

Debate político y postura sobre las PASO

En el plano político, el intendente se manifestó a favor de mantener las PASO como herramienta para ordenar la interna de los partidos. Adelantó que propondrá su continuidad dentro de su espacio y planteó la necesidad de una mayor participación de dirigentes.

Además, sugirió reformular el histórico lema del peronismo: “El que gana conduce y el que pierde acompaña”, proponiendo en su lugar que quien pierde sea incluido de manera orgánica en la estructura de gobierno.

Si bien descartó una candidatura propia, aseguró que acompañará a quienes representen una alternativa con proyección para la provincia.

Impulso al Puerto Las Palmas

Carbajal también destacó el avance del proyecto del Puerto Las Palmas, una iniciativa que —según indicó— impulsa desde hace años junto a dirigentes de distintos espacios políticos.

En ese sentido, consideró clave la participación del sector privado en el desarrollo del puerto, aunque subrayó la necesidad de establecer reglas claras desde el Estado. “Si el privado funciona, bienvenido sea; si no, habrá que cambiar el rumbo”, sostuvo.

Preocupación por la economía

Finalmente, el intendente expresó preocupación por la situación económica actual, advirtiendo sobre el cierre de comercios locales y la competencia con productos provenientes de países vecinos.

“Tenemos que generar esperanza y nuevas oportunidades para la provincia”, concluyó.

El pronunciamiento de Carbajal se da en un contexto de debate político interno y dificultades económicas, donde los municipios buscan sostener sus servicios con recursos propios y proyectar obras estratégicas para el desarrollo regional.