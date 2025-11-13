Mañana habrá tareas de mantenimiento de SAMEEP en el Primer Acueducto del Interior

sameep_acueductonorte

Este jueves, agentes de Sameep llevarán adelante tareas de mantenimiento electromecánico en la Estación de Bombeo de La Escondida, correspondiente al Primer Acueducto del Interior.

 

Los trabajos consistirán en el reemplazo de válvulas de la bomba de impulsión, una acción necesaria para optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar la eficiencia del servicio en toda la red.

*Las tareas comenzarán en las primeras horas del jueves y tendrán una duración estimada de cuatro horas.* Durante este período, podría registrarse baja presión o interrupciones parciales en el suministro de agua potable en las localidades de Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi, además de una afectación parcial en la cisterna de Sáenz Peña.

Desde la empresa se informó que estas tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, orientado a asegurar la continuidad y calidad del servicio en toda la provincia.

Finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá de manera paulatina, normalizándose la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas por los trabajos. “Seguimos trabajando para brindar un servicio confiable, eficiente y sostenible, cumpliendo con el pedido de nuestro gobernador Leandro Zdero, de mejorar la infraestructura hídrica del Chaco”, remarcó el presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-11-11 at 19.46.13

SAMEEP Y SECHEEP REALIZARON TRABAJOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA PARA GARANTIZAR UN SERVICIO ÓPTIMO DE CARA AL VERANO

580827802_18419440390118184_4031683923844598711_n

Egresados 2025 celebraron su serenata con acompañamiento del Municipio de Corzuela

581219556_1230338895797231_478662774041442464_n

El Municipio de Colonia Benítez continúa con los trabajos de mantenimiento urbano

Te pueden interesar

legislatura_promindustrial.jpg

La Legislatura chaqueña aprobó el Presupuesto 2026

sameep_acueductonorte

Mañana habrá tareas de mantenimiento de SAMEEP en el Primer Acueducto del Interior

184593w850h479c.jpg

Termina la gira del Norte Grande, con reuniones en Portugal

166080w768h512c.png

Francia mantiene su rechazo al acuerdo Mercosur-UE

183605w850h566c.webp

La inflación se aceleró en octubre y llegó al 2,3%