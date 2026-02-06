La justicia de Sáenz Peña suspendió la subasta del Club Maracaibo

Luego de un trabajado contra reloj de los profesionales de la abogacía Pablo Michunovich, Ariel Avalos , las Dras Josefina Grancic y Mariel Maldonado , asesores legales de la comisión del Club Maracaibo quienes presentaron ante el juez de quiebras y concursos Marcelo Gauna el pedido de concurso preventivo de acreedores expediente N° 998-2026-I-C Caratulado Club Deportivo Maracaibo S/Concurso preventivo, con esta herramienta legal el magistrado, toma razón del pedido y procede a comunicar que en vista de las mismas se deben suspender el tramite de la presente subasta dispuesta en la causa y Exptes conexos N° 11371/2024 caratulado «Escalametro S:A C /Club Maracaibo Deportivo Cultural S/ Ejecución de sentencia en el expte N°5387/25 caratulado Esquivel Alberto Ariel C/ Club deportivo Cultural su ejecución de honorarios, La definición provisoria del magistrado saenzpeñense que ademas ya fue comunicado sobre el mediodía al martillero Hugo Bel de la ciudad de Resistencia.-

Cabe recordar que la totalidad del expediente fue tramitado en la ciudad capital , y es por ello que el martillero actuante en autos es un profesional del foro resistenciano, de esta manera entonces la suspensión de los bienes inmuebles del Club Maracaibo ubicados en el ensanche sur que en principio y ahora en concurso podría adherirse a la ley Sager N° 25285.- para resguardar los bienes patrimoniales de la institución al igual que muchos clubes del Chaco y también del pais.

Cabe destacar que la deuda con la empresa Escalometro S.A y que realizó obras en 2015, no fue pagada por las autoridades de la entidad deportiva pese a que aparentemente se habría cobrado gran parte de los fondos provenientes de la obra encargada por parte del gobierno provincial de ese entonces a traves de Fiduciaria del Norte.

Seguramente restara saber cuales fueron el destino de los fondos cobrados por las autoridades del Club de esa época, teniendo en cuenta que en el expediente judicial solamente aparece la firma del presidente Hector Oscar Traglio quien rubrico con la empresa el contrato con la empresa Escalometro S.A de los cuales hasta ahora no se conocen los nombres y quienes se harán cargo de su devolución o asumir las responsabilidad económica/jurídica del perjuicio ocasionado.

El 06 de febrero es la fecha estipulada que estaba dispuesta para rematar el inmueble del Club Deportivo Maracaibo, en el marco del juicio iniciado por una empresa que pretende cobrar una obra realizada en 2014. Así lo anunciaron las máximas autoridades de la institución en reunión ampliada que mantuvieron con socios y allegados