Horror en Charata: su expareja le arrojó nafta y lo prendió fuego

Este miércoles, cerca de las 17, un hombre de 29 años fue rociado con nafta y prendido fuego por su expareja, una mujer de 31 años.

La atroz escena tuvo lugar en el barrio Cámara de Comercio, en la localidad de Charata. La víctima fue auxiliada por sus vecinos, quienes lograron disipar las llamas y alertar al servicio 911 sobre la emergencia.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales junto a una ambulancia trasladaron al joven al hospital local, donde el médico de turno lo diagnosticó con quemaduras de primer grado en brazos, manos y rostro. Afortunadamente, se encontraba fuera de peligro.

Tras la atención médica, el herido relató el ataque perpetrado por su expareja, por lo que la policía montó un fuerte operativo para encontrar a la agresora, quien todavía continúa prófuga.