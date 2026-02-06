Anunciaron el cronograma de pago de los programas provinciales
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que comenzará a abonarse el próximo lunes 9.
Los montos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.
Detalle de fechas:
Lunes 9 de febrero
- Pueblos Originarios (Ministerio de Salud)
- Expertos (Ministerio de Salud)
Miércoles 18 de febrero
- Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
- Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
- Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano)
- Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano)
- Programa de Reconversión Laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)
- Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación)
Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas destacaron que el cronograma tiene como objetivo ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios dispongan de su acreditación de manera ágil y segura, utilizando cualquiera de los canales electrónicos del NBCH.