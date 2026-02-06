Anunciaron el cronograma de pago de los programas provinciales

184360w850h566c.jpg

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que comenzará a abonarse el próximo lunes 9. 

Los montos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.

Detalle de fechas:

Lunes 9 de febrero

  • Pueblos Originarios (Ministerio de Salud)
  • Expertos (Ministerio de Salud)

Miércoles 18 de febrero

  • Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
  • Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
  • Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano)
  • Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano)
  • Programa de Reconversión Laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)
  • Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación)

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas destacaron que el cronograma tiene como objetivo ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios dispongan de su acreditación de manera ágil y segura, utilizando cualquiera de los canales electrónicos del NBCH.

Internacionales

Club-Maracaibo

La justicia de Sáenz Peña suspendió la subasta del Club Maracaibo

186513w850h566c.jpg

Argentina y Estados Unidos firmarán un acuerdo comercial

multimedia.normal.bea1d6482172bdd5.SnVhbi1BcnJlZ2luLTIzLTA3LTExLTAxX25vcm1hbC53ZWJw

Debate por la baja de la edad de imputabilidad: “El problema no se resuelve solo con castigar, pero tampoco mirando para otro lado”