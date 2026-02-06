Anunciaron el cronograma de pago de los programas provinciales

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que comenzará a abonarse el próximo lunes 9.

Los montos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.

Detalle de fechas:

Lunes 9 de febrero

Pueblos Originarios (Ministerio de Salud)

Expertos (Ministerio de Salud)

Miércoles 18 de febrero

Becas Más Salud (Ministerio de Salud)

Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)

Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano)

Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano)

Programa de Reconversión Laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)

Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación)

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas destacaron que el cronograma tiene como objetivo ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios dispongan de su acreditación de manera ágil y segura, utilizando cualquiera de los canales electrónicos del NBCH.