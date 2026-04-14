“Juanchi” García se sumó al masivo reclamo de intendentes al gobierno nacional: “Devuelvan lo que le corresponde al pueblo argentino”

El jefe comunal de Machagai participó este martes en Buenos Aires del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales de la FAM y exigió la restitución de más de 3 billones de pesos para obras en rutas del interior productivo.

En el marco del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), intendentes e intendentas de todo el país se reunieron este martes en Buenos Aires para firmar un documento dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo. La jornada incluyó una firma de documento, una marcha al Ministerio de Economía y una sesión plenaria.

Uno de los reclamos más contundentes llegó desde el Chaco. Juan Manuel “Juanchi” García, jefe comunal de Machagai, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el ministro Caputo.

“Nos hicimos presentes en la capital argentina para reclamarle al gobierno nacional que le devuelva lo que le corresponde al pueblo argentino”, lanzó.

El eje del pedido es la coparticipación del impuesto a los combustibles, cuya recaudación supera los 3 billones de pesos y alcanza para reparar todas las rutas del país. “Queremos que bajen los combustibles y que hagan las obras con esta monumental suma de dinero que nos cobran a todos. Ese dinero debería ir al pueblo”, sostuvo García.

El intendente chaqueño del peronismo fue directo y firme: “Este gobierno centralista que quita los recursos del interior de la Argentina está destruyendo el aparato productivo y castiga a nuestro pueblo”.

De esta manera, García protagonizó con otros intendentes de distintos signos políticos exigieron una reducción en el precio de los combustibles y la reactivación inmediata de la infraestructura vial básica. “No es un capricho, es una necesidad del interior profundo productivo”, cerró “Juanchi”.

El manotazo libertario contra la Ley

Un reciente informe legislativo a nivel nacional reveló que el ministro Luis Caputo retuvo ilegalmente fondos del Impuesto a los Combustibles que por ley debían destinarse al mantenimiento de rutas nacionales.

La cifra alcanzaría para reparar todas las carreteras del país, actualmente en pésimas condiciones. El cálculo abarca retenciones de 2024, 2025 y los primeros meses de 2026.