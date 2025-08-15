La Gerónima celebró el Día del Niño con una jornada de juegos, música y sorpresas

En el marco del Mes de las Infancias, la Municipalidad de Juan José Castelli llevó adelante una emotiva celebración por el Día del Niño en el paraje La Gerónima. La actividad, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, reunió a familias de la comunidad en una tarde cargada de alegría, música, actividades recreativas y regalos para los más pequeños.

El evento se desarrolló el jueves 14 de agosto y formó parte de un recorrido que el equipo municipal viene realizando por distintos parajes de la zona rural, con el objetivo de llevar propuestas culturales y recreativas a cada rincón del distrito. En La Gerónima, la jornada comenzó con música en vivo que invitó a cantar y bailar, seguida de talleres de dibujo y pintura que permitieron a los chicos desplegar su creatividad.

También hubo juegos participativos, que fomentaron la integración y el trabajo en equipo, y la tradicional chocolatada con tortas que endulzó la tarde. Cada actividad estuvo pensada para que los niños y niñas pudieran disfrutar, compartir y sentirse protagonistas de su día.

El intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, acompañaron la celebración y compartieron momentos con las familias del lugar. “Estar presentes en cada comunidad, especialmente en estas fechas, es reafirmar nuestro compromiso con la niñez y con el fortalecimiento de los vínculos comunitarios”, expresó el jefe comunal.

El cierre estuvo marcado por uno de los momentos más esperados: la entrega de obsequios a cada niño y niña. Las sonrisas y la emoción se hicieron presentes, coronando una jornada que quedará en la memoria de la comunidad.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Juan José Castelli reafirma su política de cercanía con las familias de cada paraje, reconociendo a la niñez como el motor y el tesoro más valioso para construir un futuro mejor.